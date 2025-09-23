Meksika’da şok! Kolombiyalı şarkıcılar ölü bulundu

Meksika’da turneye çıkan Kolombiyalı şarkıcılar “DJ King” lakaplı Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera ölü bulundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 16 Eylül’den bu yana kayıp olan 31 yaşındaki Sanchez ve 35 yaşındaki Herrera’nın cesetleri, başkent Meksiko’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Cocotitlan kasabasında bulundu.