Meloni'den Netanyahu'ya: “BM Barış Gücü Askerlerine saldırı kabul edilemez”

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'ya Tel Aviv'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine saldırmasının 'kabul edilemeyeceğini' söyledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meloni'den Netanyahu'ya: “BM Barış Gücü Askerlerine saldırı kabul edilemez”
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücüe yönelik saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aradı. hareket ettiğini anımsattı.

"UNIFIL personelin güvenliğinin her zaman garantisinin birleşiminin mutlak gerekliliğini belirtti” denildi. Açıklamada, Meloni'nin, 1701 sayılı BMGK kararının tam olarak veri yoluyla İsrail-Lübnan sınırının istikrara kavuşturulmasına kavuşturulabilmesi ve yerinden edilen insanların evlerine dönüşünün garanti belgesi üzerinden alınabileceği konusunda İtalya'nın taahhüdünü yinelendiği de ifade edildi.

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