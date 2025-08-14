Memura bağırdı, sandviç fırlattı… Şimdi ağır ceza tehdidiyle karşı karşıya!

ABD merkezli The Hill gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, 37 yaşındaki Sean Dunn isimli kişi, CBP yetkililerine bağırdıktan sonra elindeki sandviçi yetkililerden birine fırlattı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Dunn, polis tarafından kovalanarak yakalandı.

“BURADA NE İŞİNİZ VAR? ŞEHRİMDE SİZİ İSTEMİYORUM”

Mahkeme belgelerinde yer alan ifadelere göre Dunn’un CBP yetkililerine yönelik sözleri dikkat çekti. Belgelerde, Dunn’un yetkililere “faşist” dediği ve “Burada ne işiniz var? Sizi şehrimde istemiyorum.” şeklinde bağırdığı belirtildi.

Olay sonrası hazırlanan dosyada Sean Dunn’un, “görevli memura saldırmak, direnmek veya görevini engellemek” gibi ağır suçlamalarla yargılanacağı bilgisi yer aldı. Yetkililer, sürecin adli makamlar tarafından takip edileceğini belirtti.