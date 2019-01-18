Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te ABD'li askerlere yönelik saldırı sonrası ABD öncülüğündeki koalisyondan peş peşe "Bölgede kalacağız" mesajları geldi. ABD Başkan Yardımcısı Pence "Bölgenin IŞİD'den temizleneceğini" söyledi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bölgedeki askeri varlıklarını sürdüreceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da Füze Savunma Durum İncelemesi Raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



Trump'a Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da (Jon Baltın) eşlik etti.



ABD'nin rakiplerine karşı önde olması gerektiğini vurgulayan Trump "ABD, seyir füzelerinden hipersonik füzelere kadar tüm füze tiplerine karşı koruma sağlamak üzere pozisyonunu değiştiriyor" dedi.



Trump'tan önce bir açılış konuşması yapan Başkan Yardımcısı Pence, Menbiç'te meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ABD askerlerinin ailelerine başsağlığı diledi.



Pence, Suriye'ye ilişkin "Askerlerimizi ülkeye getirirken, bunu IŞİD kalıntılarının bir daha asla şeytani ve katil hilafetlerini bir daha kuramayacak şekilde yapacağız." diye konuştu.



Pence önceki gün yaptığı açıklamada da "Birliklerimizi eve getiriyoruz, IŞİD yenildi. Ancak IŞİD'in çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede, mücadelenin içinde kalacağız" açıklamasında bulunmuştu.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Toulouse kentindeki hava üssünde askerlere hitabı sırasında Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.



Macron "Menbiç'te ABD askerlerinin ölümü IŞİD''in bitmediğini gösteriyor. Suriye ve Irak'taki askeri varlığımızı gelecek yıl da koruyacağız." dedi.



Macron, Fransa'nın 2019'da Levant bölgesinde (Suriye ve Irak'ta) askeri varlığını sürdüreceğini söyledi.



Menbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmiş, saldırıda, 5'i ABD askeri olmak üzere 20 kişi ölmüştü.



ulusal.com.tr