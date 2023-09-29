Menendez'in Yerine Cardin Geldi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin yeni başkanı (BEN KARDİN) oldu. Cardin Türkiye hakkında konuştu. Türkiye'ye F-16 satışı konusunda "Yönetimle görüşmeliyim çünkü bu sadece tek bir konuyu değil, birçok konuyu içeriyor" dedi. Cardin, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda da konuştu...

Menendez'in Yerine Cardin Geldi

Türkiye karşıtı rüşvetçi Menendez gitti. Onun yerine Ben Cardin (BEN KARDİN) ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanı oldu.

Ben Cardin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye f-16 satışı hakkında konuştu. Cardin, "Bu konuyla ilgili olarak yönetimle görüşmeliyim çünkü bu sadece tek bir konuyu değil, birçok konuyu içeriyor" ifadelerini kullandı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin yeni başkanı İsveç'in NATO üyeliği konusunu çarşamba günü NATO Büyükelçileri toplantısında görüştüklerini söyledi. Cardin, "Türkiye bunun gelecek ayın ilk yarısından hallolacağını söylüyor. Bu olursa en azından NATO sorunu çözülmüş olur. Ama müzakerelerde ilerledikçe buna ek daha birçok konuyu tartışmamız gerekiyor" dedi.

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# türkiye # Robert Menendez # abd
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