Meral Akşener Hamas'ın Operasyonlarını Eleştirdi

Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hamas’ın İsrail’e operasyonuna tepki gösterdi. Akşener, operasyonun Filistin mücadelesine kara leke sürdüğünü iddia etti. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, sığınmacılarla ilgili kışkırtıcı söylemlerini de sürdürdü.

- Doğrudur, Filistin hükümeti, Türkiye’ye bu kötülükleri yaptı. Ama basiretsiz Filistin hükûmetinin, Türk düşmanı tavırlarını, bölgede can çekişen, Filistin halkına, mâl edemeyiz.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener’in gündeminde İsrail-Filistin çatışması vardı. Hamas’ın İsrail’in Filistin halkına yıllardır yaptığı saldırılara karşı başlattığı operasyonu hedef aldı.



Gazze’de yaşananlar terördür. Ve Hamas; yapmış olduğu bu eylemler ile, Filistin halkının, haklı mücadelesine, kara bir leke sürmüştür.



İyi Parti Genel Başkanı Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili provokatif söylemlerini de sürdürdü.



