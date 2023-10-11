Meral Akşener Hamas'ın Operasyonlarını Eleştirdi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener’in gündeminde İsrail-Filistin çatışması vardı. Hamas’ın İsrail’in Filistin halkına yıllardır yaptığı saldırılara karşı başlattığı operasyonu hedef aldı.
Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hamas’ın İsrail’e operasyonuna tepki gösterdi. Akşener, operasyonun Filistin mücadelesine kara leke sürdüğünü iddia etti. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, sığınmacılarla ilgili kışkırtıcı söylemlerini de sürdürdü.
- Doğrudur, Filistin hükümeti, Türkiye’ye bu kötülükleri yaptı. Ama basiretsiz Filistin hükûmetinin, Türk düşmanı tavırlarını, bölgede can çekişen, Filistin halkına, mâl edemeyiz.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener’in gündeminde İsrail-Filistin çatışması vardı. Hamas’ın İsrail’in Filistin halkına yıllardır yaptığı saldırılara karşı başlattığı operasyonu hedef aldı.
Gazze’de yaşananlar terördür. Ve Hamas; yapmış olduğu bu eylemler ile, Filistin halkının, haklı mücadelesine, kara bir leke sürmüştür.
İyi Parti Genel Başkanı Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili provokatif söylemlerini de sürdürdü.
- Hani Hatay’da cenaze yıkarken Suriyeli bir kardeşimizin ‘naaşının’ mis gibi koktuğu, buna karşın depremde vefat etmiş bir Türk vatandaşının, bir Türk’ün cenazesinin; çok pis koktuğunu söyleyen ve hiç kimsenin üzerinde parmağını dokundurmadığı bu kişinin derhâl Gazze’ye gidip şehit olmasında büyük yarar var. Bakın; Suriyeliler var, Afganlılar var, pek çok kaçak sığınmacı var. Bu arkadaşlar önlerine geçsin; Halil Konakçı da başta olmak üzere, ceset yıkayan arkadaşlarımız başta olmak üzere, Türkiye’de Suriyeli sığınmacı olarak bulunan insanlar başta olmak üzere; ülkelerindeki savaştan kaçtılar, bari Gazze’ye gidip İsraillileri vursunlar. Hemen! İlk arabaları da ben tutuyorum.