Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını (Brexit) düzenleyen anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine karşı çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman basınındaki haberlere göre, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te katıldığı bir toplantıda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yazdığı mektup ve Brexit'e ilişkin açıklamalarda bulundu.



AB'ye üye 27 ülkenin Brexit konusunda birlikte hareket ettiğini vurgulayan Merkel, Johnson'ın Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesine ilişkin çekincelerinin yeni olmadığını hatırlattı.



Merkel, İrlanda ve Kuzey İrlanda sınırına ilişkin yakın zamanda "pratik çözümler" bulunabileceğinin altını çizerek, "Bunun için ayrılma (Brexit) anlaşmasını yeniden müzakereye açmamıza gerek yok." ifadesini kullandı.



İngiltere'nin hangi yoldan gideceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini vurgulayan Merkel, İngiltere'ye, AB'den ayrıldıktan sonra ekonomi, dış ve güvenlik politikalarında yakın iş birliği teklifini yineledi.



İngiltere Başbakanı Johnson, dün AB Konseyi Başkanı Tusk'a gönderdiği mektupta, Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda üç kez reddedilmesine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesini" kaldırmayı önermiş ve söz konusu maddeyi "antidemokratik" ve "İngiltere'nin egemenliğiyle bağdaşmaz" şeklinde nitelendirmişti.



Öte yandan Merkel ile Johnson, yarın Berlin'de görüşecek.





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