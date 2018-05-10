ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi Berlin’de tedirginliğe neden oldu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa’nın artık ABD’ye askeri koruma için güvenemeyeceğini, Almanya'nın kendi kaderini çizmesi gerektiğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da katıldığı bir törende konuşan Merkel "Artık sadece Amerika'nın bizi koruduğu bir durum söz konusu olmayacak. Daha ziyade Avrupa kendi kaderini kendisi tayin edecek" ifadelerini kullandı.
Suriye ile İsrail arasındaki savaş riskiyle ilgili endişelerini dile getiren Merkel “Avrupa'nın kapısında” büyük çaplı küresel çatışmalar yaşandığını dile getirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin savunma işbirliği konusunda ilerleme kaydettikleri halde Avrupa'nın hala “Emekleme döneminde” olduğunu söyledi.
Almanya Başbakanı Merkel, İran ile nükleer anlaşmanın geleceği konusunda Trump’ın tek başına karar almasına karşı çıkarak, AB ile ABD’nin ortak bir tutum geliştirmesini talep etmişti.
ulusal.com.tr
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