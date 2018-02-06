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Merkel'den koalisyon için uzlaşma çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, hükümeti kurma hedefiyle yapılan koalisyon görüşmelerinde uzlaşma çağrısı yaptı.

Merkel'den koalisyon için uzlaşma çağrısı

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hükümeti kurma hedefiyle yapılan koalisyon görüşmelerinde uzlaşma çağrısı yaptı.

Merkel, bugün başkent Berlin'de olacak müzakereler öncesinde yaptığı açıklamada, gelecekte de refah ve güven içinde yaşamak için güvenilir bir hükümetin koşullarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

"Her birimizin acılı tavizler vermesi lazım"
CDU/CSU ve SPD'nin görüşmelerde ayrıntılı bir koalisyon sözleşmesinin yanı sıra önemli noktalara odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Merkel, "Her birimizin acılı tavizler vermesi lazım. Nihayetinde yararların dezavantajları aştığından emin olursam ben buna hazırım." dedi.

Borsalardaki gelişmelere de işaret eden Merkel, kaygı veren dönemlerin yaşandığı kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya
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