Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'yle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Almanya Başbakanı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği üyelik öncesi fonların azaltılması için çalışma başlatıldığını duyurdu. Merkel ayrıca Türkiye'de insan hakları konusunda sorunlar olduğunu iddia etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinin ilk gününün sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Almanya Başbakanı "Demokratik değerlerimiz anlamında Türkiye'deki gelişmeler çok olumsuz. Türkiye'de hukukun üstünlüğünün tamamı yanlış bir yöne doğru gidiyor." dedi.



Merkel, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği fonlarda da kısıtlamaya gidilmesini desteklediğini açıkladı.



Merkel ayrıca, "Türkiye mülteciler konusunda harika bir iş yapıyor ve AB-Türkiye anlaşması uyarınca zorunluluklarımız var." ifadelerini kullandı. Merkel, göçmen krizi konusunda Ankara'ya taahhüt edilen ödemelerin yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.





ulusal.com.tr