Almanya'da Merkel'in halefi Annegret Kramp-Karrenbauer oldu. Karrenbauer, Almanya Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin yeni genel başkanı seçildi.

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU'nun yeni genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer oldu.



Hamburg kentinde CDU’nun 31. Genel Kurulu düzenlendi. Genel Kurulda, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yeniden aday olmadı.



Partinin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, eski Milletvekili Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn yarıştı.



Seçimlerin ilk turunda adaylar delege sayısının yarısından fazlasının oyunu alamaması nedeniyle seçimlerde ikinci tura geçildi.



İlk turda en fazla oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda Kramp-Karrenbauer, 999 geçerli oyun 517’sini alarak CDU’nun yeni genel başkanı seçildi, Merz ise 482 oyda kaldı.



Böylelikle Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel'den sonra CDU'nun 8. genel başkanı oldu.



Almanya'nın Saarland eyaletinin Völklingen kentinde 1962’de doğan Kramp-Karrenbauer, 1982-1990 yıllarında hukuk ve siyasi bilimler eğitimi aldı. 1999’da Saarland Eyalet Meclisi’ne giren ve bir yıl sonra eyaletin İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Kramp-Karrenbauer, ardından aynı eyalette Eğitim, Çalışma ve daha sonra da Adalet Bakanı oldu. 2011'de Saarland eyaletinin başbakanı seçildi ve 7 yıl bu görevi üstlendi. 3 çocuk annesi olan yeni Merkel'in halefi, 2018’de Saarland eyaleti başbakanlık görevini bıraktı, şubat ayında CDU'nun genel sekreteri seçildi.



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