Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta çarşamba günü karara bağlanan ırkçı terör örgütü NSU davasıyla ilgili ilk kez konuştu. Ailelerin genel hissi durumunu paylaştığını ifade eden Merkel “NSU dosyası benim için kapanmadı” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ırkçı terör örgütü NSU davasıyla ilgili “NSU dosyası benim için kapanmadı” dedi.



MÜNİH’te geçen hafta sona eren NSU davasının bir numaralı sanığı Beate Zschaepe ağırlaştırılmış müebbet hapse, Ralf Wohlleben 10 yıla, Andre Eminger 2.6 yıla, Holger Gerlach 3 yıla, Carsten S ise 3 yıl gençlik cezasına mahkum edilmişti.



Ancak NSU kurbanlarının aileleriyle avukatları, cezaları yetersiz bulmuş, olayın üzerine yeterince gidilmediğini, cevabı bulunamayan çok soru olduğunu söylemişti.



Kararın açıklanmasından sonra ilk kez konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ailelerin mahkemeden büyük bir düş kırıklığıyla ayrıldığını söyledi. "Sert ve adil cezalarla sonlanan bu uzun ve yoğun mahkeme süreci herşeyi geri getiremez" dedi.



“NSU dosyası benim için kapanmadı” diyen Merkel, kamuoyunun bununla daha çok uğraşmak zorunda kalacağını ifade etti.







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