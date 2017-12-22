banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Merkel ve Putin telefonda görüştü

Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert, "Şansölye ve Rusya Devlet Başkanı, mümkün olduğunca hızlı gerçekleşmesi gereken tutukluların değişimi konusunun Minsk Anlaşmasının uygulanması için önemli bir adım teşkil ettiğini vurguladı." dedi.

Merkel ve Putin telefonda görüştü

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki durumu değerlendirdiklerini bildirdi.

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, iki liderin Donetsk ve Lugansk (Donbas) bölgelerindeki ihtilafın barışçıl çözüme ulaşması için Minsk Anlaşmasının uygulanmasını ele aldıklarını belirtti.

Merkel ve Putin'in yaklaşmakta olan Noel vesilesiyle Üçlü Temas Grubu'nda dün teyit edilen çatışmalara ara verilmesi konusundan duyulan memnuniyetini dile getirdiklerini ifade eden Steffen Seibert, bu durumun Ukrayna'nın doğusunda uzun vadeli bir ateşkese dönüşmesinin ümit edildiğini kaydetti.

Seibert, "Şansölye ve Rusya Devlet Başkanı, mümkün olduğunca hızlı gerçekleşmesi gereken tutukluların değişimi konusunun Minsk Anlaşmasının uygulanması için önemli bir adım teşkil ettiğini vurguladı." ifadesini kullandı.

İki liderin bunun yanı sıra Minsk Anlaşmasının uygulanmasına ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerine destek verilmesine ilişkin Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nde (JCCC) yer alan Ukraynalı ve Rus subayların rolünü görüştüğünü belirten Steffen Seibert, Merkel'in bu merkezin işlevselliğinin korunması gerektiğinin altını çizdiğini aktardı.

Seibert, iki liderin Rus subaylarının yeniden JCCC'ye dönmelerini sağlamak için bazı sorunlara çözüm bulunması gerektiği konusunda da hemfikir olduklarını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya #rusya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kudüs tasarısının kabul edilmesi Avrupa basınında geniş yer buldu
Sonraki Haber
İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'den zabıtaya şiddet! Görevden uzaklaştırıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.