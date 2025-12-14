Merz “Pax Americana sona erdi” dedi: Pax Americana ne demek?

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa’nın uzun yıllar ABD güvencesi altında yaşadığı düzeni tanımlayan “Pax Americana”nın sona erdiğini söyledi. Merz, ABD’nin artık Avrupa’yı önceleyen bir güvenlik anlayışıyla hareket etmediğini, kendi çıkarlarını merkeze aldığını ifade etti.

Merz’in bu açıklaması, Batı dünyasında ABD’ye dayalı tek kutuplu düzenin çözülmekte olduğunun açık bir kabulü olarak değerlendiriliyor.

PAX AMERICANA NE DEMEK?

“Pax Americana”, II. Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin askeri, ekonomik ve siyasi üstünlüğüyle kurulan küresel düzeni tanımlamak için kullanılan bir kavram. Bu dönemde ABD, başta NATO olmak üzere çeşitli mekanizmalarla Avrupa’nın güvenliğini üstlendiğini iddia etti.

Ancak bu düzen, eleştirel yaklaşımlara göre eşitlikçi bir barıştan çok, ABD’nin kendi çıkarlarını koruduğu bir hegemonya sistemi olarak işledi. Askeri üsler, müdahaleler ve ekonomik baskı araçlarıyla şekillenen bu yapı, özellikle Avrupa dışındaki bölgelerde “barış” değil istikrarsızlık ve bağımlılık üretti.

Merz’in “Pax Americana sona erdi” çıkışı, bu düzenin artık Batı’nın kendisi tarafından da sürdürülemez görüldüğünü ortaya koyuyor. Açıklama, çok kutuplu dünya tartışmalarının hızlandığı bir dönemde geldi.