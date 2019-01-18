Pazar günü ailesini ziyaret ettiği sırada ABD'de tutuklanan İranlı gazeteci Merziye Haşimi'nin hakim karşısına çıkarılacağı duyuruldu. Haşimi'nin ne ile suçlandığı ise belirsizliğini koruyor. İran Devleti ise Haşimi'nin derhal serbest bırakılmasını istiyor.

Press TV'nin ABD'de gözaltına alınan sunucusu İranlı gazeteci Merziye Haşimi'nin mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.



İran devlet televizyonu, ailesini ziyaret etmek için gittiği Missouri eyaletinde "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alınan İran-ABD vatandaşı Haşimi'nin bugün hâkim önüne çıkarılacağını duyurdu.



İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin sunucusu ABD asıllı Merziye Haşimi, pazar günü ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alınmıştı.



İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye Haşimi'yi "derhal ve koşulsuz bir şekilde" serbest bırakma çağrısı yapmıştı.



ulusal.com.tr