İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ramazan ayı olması dolayısıyla geceyi Harem-i Şerif'te ibadet ederek geçirmek isteyen onlarca Filistinli, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı

İsrail, Doğu Kudüs'deki Mescid-i Aksa'ya pazar günü akşam saatlerinde baskın düzenledi.



İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya gece düzenlediği baskında, Ramazan ayı dolayısıyla Harem-i Şerif'te ibadet etmek isteyen onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.



Kudüs'ün İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada İsrail polisinin onlarca Filistinliyi zorla kutsal mabedin dışına çıkardığını belirtti.



Açıklamada söz konusu gözaltıların Mescid-i Aksa'nın saygınlığına ve ibadet özgürlüğüne darbe vurduğuna dikkat çekildi.



İsrail tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.



ulusal.com.tr

