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Mescid-i Aksa'ya gece baskını

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ramazan ayı olması dolayısıyla geceyi Harem-i Şerif'te ibadet ederek geçirmek isteyen onlarca Filistinli, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı

Mescid-i Aksa'ya gece baskını

İsrail, Doğu Kudüs'deki Mescid-i Aksa'ya pazar günü akşam saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya gece düzenlediği baskında, Ramazan ayı dolayısıyla Harem-i Şerif'te ibadet etmek isteyen onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs'ün İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada İsrail polisinin onlarca Filistinliyi zorla kutsal mabedin dışına çıkardığını belirtti.

Açıklamada söz konusu gözaltıların Mescid-i Aksa'nın saygınlığına ve ibadet özgürlüğüne darbe vurduğuna dikkat çekildi.

İsrail tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.  

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #mescid-i aksa #israil
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