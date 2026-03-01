Mesud Pezeşkiyan'dan ilk mesaj: Bu yol sahipsiz kalmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dünkü saldırıların ardından kamuoyuna ilk görüntülü mesajını paylaştı. Pezeşkiyan’ın açıklaması, ülke içinde ve bölgede yaşanan gelişmelerin ardından dikkatle takip edildi.

Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı:

BU YOL KESİNLİKLE SAHİPSİZ KALMAYACAK

"Büyük mücahit, Yüce Rehber’in (Hamaney) cani İsrail ve Amerika eliyle şehit edilmesi ülkemiz için büyük bir faciaydı; fakat Allah’ın Kur’an’da buyurduğu gibi: 'Muhammed, ancak bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse, gerisin geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse, Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır.' (Âl-i İmrân, 144) Peygamberler ve toplumun liderleri; uyanışı, özgürlüğü, hakkı ve adaleti ülke halkına ve dünya halklarına ulaştırmak için gelmişlerdir. Onların gidişiyle bu yol kesinlikle sahipsiz kalmayacak; Amerika ve İsrail bilmelidir ki bu durum onlar için rezillikten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Bugün bu yüce şehidin yasını tutan aziz milletimiz; camilerde ve meydanlarda, alanlarda varlık göstererek el ele vermeli ve düşmanların uğursuz planlarını boşa çıkarmalıdır.

İRAN, DÜŞMANLARI HER ZAMANKİ GİBİ HÜSRANA UĞRATACAKTIR

Anayasa’nın 111. Maddesi uyarınca bugün Geçici Liderlik Konseyi çalışmalarına başlamıştır. Allah’ın izni ve yardımıyla; İmam’ın (Humeyni) yolunu, aziz Rehber’in yolunu ve dünyadaki tüm hak arayanların yolunu kudretle sürdüreceğiz. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, düşman üslerini yerle bir etme konusunda güçle hareket etmektedir ve etmeye devam edecektir; düşmanları her zamanki gibi hüsrana uğratacaktır.

Allah’ın bizleri ülkemizin tüm azizlerine karşı mahcup etmemesi, hak ve adalet yolunun dürüst yolcuları olabilmemiz için dua edin. Uzun yıllar süren mücahede, çaba, fedakarlık ve zalimlerle uyanış savaşı sonrası gerçekleşen bu şehadet vesilesiyle İslam İnkılabı’nın Yüce Rehberi’ne bir kez daha rahmet diliyoruz. Allah bu büyük zatın ruhunu şad eylesin, yolunu sürdürenleri payidar ve başı dik kılsın.

Müslümanların kâfirlere karşı zaferi ümidiyle."