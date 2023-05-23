Meteorolojiden Etna Yanardağ açıklaması: Türkiye'yi etkileyecek mi?

İtalya'da bulunan Etna Yanardağı 21 Mayıs'ta aktif hale geldi. Sosyal medyada yanardağın faaliyete geçmesiyle kül bulutlarının Türkiye'ye doğru geldiği ve Çarşamba günü Ege ile kısmen de olsa Marmara bölgesinde asit yağmur riski olduğu iddia edildi.

Bu iddialar üzerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı.