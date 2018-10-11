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Michael kasırgası tropik fırtınaya dönüştü

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olan Michael kasırgası tropik fırtınaya dönüştü, Amerika'da 2 can aldı. Michael'in toplamda 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Michael kasırgası tropik fırtınaya dönüştü

1992'deki Andrew kasırgasından sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olan Michael kasırgası tropik fırtınaya dönüştü. 

Michael kasırgası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde 500 bin kişi elektriksiz kaldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Florida kıyılarına ulaşan Michael kasırgasının şiddetinin saatte 115 kilometreye düştüğü bu nedenle tropik fırtına halini aldığı kaydedildi.

Yetkililer, tropik fırtınanın "halen öngörülemez hasarlara yol açabileceği" uyarısını yaptı.  Atlas Okyanusu'na ulaşması ve karadan uzaklaşması beklenen Michael'in toplamda 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor. 

Michael kasırgası Karayip Denizi'nde başlamış, kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #michael kasırgası #abd
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