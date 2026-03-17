Miçotakis: "Hürmüz Operasyonunda yokuz"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bloomberg tarafından Atina'da düzenlenen panelde gündeme ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Miçotakis, Yunanistan'ın Hürmüz Boğazı'nda düzenlenebilecek herhangi bir askeri operasyona dahil olmayacağını net bir dille ifade etti.

"YUNANİSTAN HİÇBİR EYLEME KATILMAYACAK"

Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumak amacıyla 2024'te başlattığı "Aspides" misyonunu hatırlatan Miçotakis, bu görevin coğrafi sınırlarının net olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nı kapsamadığını vurguladı. Miçotakis, Yunanistan'ın mevcut operasyon sahası dışındaki hiçbir eyleme katılmayacağını belirtti.

Olası bir askeri operasyonda Yunanistan'ın tutumunu değerlendiren Miçotakis, Avrupa içinde de böyle bir göreve katılmak isteyenlerin bulunup bulunmadığına dair şüpheleri olduğunu söyledi. Miçotakis, "Avrupa'dan onaylanacak bir görevlendirme olmadığı sürece Yunanistan tek başına katılmayacaktır. Böyle bir görev ihtimalinin de şu an çok düşük olduğunu düşünüyorum." dedi.

"ASKERİ OPERASYONLAR ÇÖZÜM DEĞİL"

Batı Asya'daki sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceği görüşünü paylaşan Miçotakis, Avrupa'nın şu an asıl olarak olası bir enerji krizi riskine odaklandığını kaydetti.