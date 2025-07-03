Microsoft 9.100 çalışanını işten çıkarıyor

Teknoloji devinde yeni bir işten çıkarma dalgası başladı. Toplamda 9.100 çalışan ile yollar ayrılıyor. En büyük etkiyi Xbox ve oyun stüdyoları hissederken, şirketin yönetim kadrolarında da sadeleştirmeye gidiliyor.

Ebru Müezzinoğlu Ebru Müezzinoğlu
Microsoft 9.100 çalışanını işten çıkarıyor
Yayınlanma:

Microsoft, 2026 mali yılının henüz başında bir kez daha geniş çaplı işten çıkarma kararı aldı. Şirket, dünya genelinde yaklaşık 9.100 çalışanını işten çıkaracağını doğruladı. Bu sayı Microsoft’un toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 4’üne denk geliyor.

Yeni işten çıkarmaların en çok etkilediği birim, şirketin oyun kolu olan Microsoft Gaming oldu. Xbox birimi ve bağlı markalar Activision Blizzard, King ile ZeniMax önemli sayıda çalışanını kaybediyor. Özellikle mobil oyun devi King’in yaklaşık 200 çalışanını işten çıkaracağı, bu sayının King’in toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10’una denk geldiği bildirildi.

Xbox lideri Phil Spencer ise ekibe gönderdiği mesajda, “Gaming’i kalıcı başarıya ulaştırmak ve stratejik büyüme alanlarına odaklanmak için bazı faaliyetlerimizi sonlandıracağız veya azaltacağız. Ayrıca yönetim kademelerini sadeleştirerek çeviklik ve etkinliği artıracağız” ifadelerini kullandı.

Microsoft işten çıkarma
Günün Manşetleri
"SİLAHLARIMIZI İSRAİL’E TESLİM ETMEYECEĞİZ"
BEYKOZ'DA KURAN KURSUNU YASADIŞI İŞLETMİŞLER!
ZAM REKORTMENİ BELLİ OLDU
Yangınlardan etkilenenlere 21 milyon TL ödeme yapıldı
Enflasyon rakamları açıklandı
SİLOPİ BELEDİYE BAŞKANI KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
MUSTAFA KEMAL’A YAPILAN HAKARET YANITSIZ MI KALACAK!?
“BU ÜLKEYİ KURAN ESAS İRADE BUDUR”
KARİKATÜR SORUŞTURMASINDA 4 TUTUKLAMA
BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ DEVİREN AÇIKLAMA YAPTI…
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu
A101 3 Temmuz 2025 "Aldın Aldın" indirimleri başladı A101 3 Temmuz 2025 "Aldın Aldın" indirimleri başladı
Depo doldurmak lüks olacak Depo doldurmak lüks olacak
Polis maaşlarının zammı belli oldu! Ne kadar alacaklar? Polis maaşlarının zammı belli oldu! Ne kadar alacaklar?