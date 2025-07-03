Microsoft 9.100 çalışanını işten çıkarıyor

Microsoft, 2026 mali yılının henüz başında bir kez daha geniş çaplı işten çıkarma kararı aldı. Şirket, dünya genelinde yaklaşık 9.100 çalışanını işten çıkaracağını doğruladı. Bu sayı Microsoft’un toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 4’üne denk geliyor.

Yeni işten çıkarmaların en çok etkilediği birim, şirketin oyun kolu olan Microsoft Gaming oldu. Xbox birimi ve bağlı markalar Activision Blizzard, King ile ZeniMax önemli sayıda çalışanını kaybediyor. Özellikle mobil oyun devi King’in yaklaşık 200 çalışanını işten çıkaracağı, bu sayının King’in toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10’una denk geldiği bildirildi.

Xbox lideri Phil Spencer ise ekibe gönderdiği mesajda, “Gaming’i kalıcı başarıya ulaştırmak ve stratejik büyüme alanlarına odaklanmak için bazı faaliyetlerimizi sonlandıracağız veya azaltacağız. Ayrıca yönetim kademelerini sadeleştirerek çeviklik ve etkinliği artıracağız” ifadelerini kullandı.



