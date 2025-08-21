Microsoft genel merkezinde İsrail protestosu: Çalışanlar da gözaltına alındı!

ABD’nin Washington eyaletindeki Redmond şehrinde bulunan Microsoft genel merkezinde bu hafta İsrail protestoları düzenlendi. Şirketin İsrail hükümetiyle yaptığı bulut sözleşmelerini hedef alan gösterilerde, toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Salı günü hem mevcut hem de eski Microsoft çalışanları ile bazı toplum üyeleri, şirketin plaza önünde toplanarak protesto düzenledi. “No Azure for Apartheid” isimli protesto grubu, ikinci günde gerçekleştirilen gösterilerde gözaltına alınanlar arasında en az bir Microsoft çalışanının da bulunduğunu açıkladı.

İKİNCİ GÜNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Çarşamba günü protestocular, Microsoft kampüsünde “Özgürleştirilmiş Alan” adını verdikleri bir kamp kurdu ve kampüs içerisindeki bir Microsoft tabelasının üzerine kırmızı boya döktü. Bölge polisi, bazı protestocuların yolları kapatmaya çalıştığını ve çalınan masa ile sandalyelerle bariyer oluşturduklarını açıkladı. Protestoların ilk günü barışçıl şekilde son bulurken ikinci günde tansiyon yükseldi.

“No Azure for Apartheid” organizatörü ve eski Microsoft çalışanı Abdo Mohamed, tutuklananlar arasında Microsoft’un mevcut ve eski çalışanlarının da bulunduğunu söyledi.

“FİLİSTİN” KELİMESİNİ İÇEREN E-POSTALARI ENGELLENİYOR MU?

Grup, son aylarda Microsoft’un İsrail hükümetiyle yaptığı bulut sözleşmelerine karşı birçok protesto düzenledi. Daha önce şirketin Build konferansında da eylem yapan grup, Microsoft’un bu protestolar sonrası “Filistin” kelimesini içeren e-postaları engellediğini öne sürdü.

Protestolar, The Guardian’ın +972 Magazine ve Local Call iş birliğiyle yayınladığı bir araştırmadan sonra başladı. Araştırmaya göre İsrail hükümeti, Filistinliler tarafından yapılan ve “saatte bir milyon çağrı”ya ulaşabilen kayıt ve veriyi depolamak için Microsoft’un bulut hizmetlerini kullanıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Microsoft sözcüsü ise şu açıklamayı yaptı:

“Şirket, geçen hafta bu ayın başlarında ortaya atılan, Azure platformunun İsrail’de kullanıldığına dair iddiaları kapsamlı ve bağımsız bir şekilde incelediğini duyurdu. Microsoft, Orta Doğu’daki insan hakları standartlarını korumak için gerekli çalışmaları sürdürmeye devam edecek. Ancak mülke zarar veren, işleri aksatan ya da başkalarına tehdit oluşturan yasadışı eylemleri ele almak için destekleyici ve net adımlar atacaktır.”