ABD'li teknoloji devi Microsoft, merkez ofislerindeki ve diğer bölgelerdeki yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırdığı bildirildi.

Dünya çapında 100 bini aşkın çalışana sahip olan Microsoft, yılın ilk ayı bitmeden yüzlerce kişinin işine son verdi.



Petri'nin haberine göre, işten çıkarmalardan şirketin Windows, Cihazlar Grubu ve Bing ekipleri etkilendi. Microsoft işten çıkarmaları doğruladı ancak kesin sayı konusunda açıklama yapmadı.



Satya Nadella'nın CEO olarak atanmasının ardından köklü bir yeniden yapılanma sürecine giren Microsoft, binlerce çalışanıyla yollarını ayırmıştı.



İlk olarak 2014 yılında duyurulan 18.000 işten çıkarma planı, temmuz 2015'te tamamlanmıştı. Bunu, aynı yılın birkaç ay sonrasında gerçekleşen 7.800 işten çıkarma takip etmişti.



Şirket sonrasında, 2016 yılının ortasında bir dizi işten çıkarma daha yapacağını duyurmuştu./Milliyet