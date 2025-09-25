Microsoft’tan İsrail’e şok hamle! İstihbarat biriminin erişimi kesildi

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, aldığı kararla uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. Şirket, Filistinlilerin günlük telefon görüşmelerini kaydettiği iddia edilen İsrail ordusuna bağlı 8200. Birimin, Azure bulut platformuna erişimini kesti.

The Guardian ve Reuters’ta yer alan haberlere göre, 8200. Birim Gazze ve Batı Şeria’daki sivillerin telefon görüşmelerini kaydediyor ve bu devasa veri yığınını Microsoft’un Avrupa’daki veri merkezlerinde depoluyordu. Ancak Microsoft’un yaptığı incelemede, hizmet şartlarının ihlal edildiği belirlendi.

Microsoft Başkanı Brad Smith, çalışanlara gönderdiği mesajda, “Sivillerin toplu olarak gözetlenmesini kolaylaştıracak teknoloji sağlamıyoruz. Bu, yirmi yılı aşkın süredir uyguladığımız temel bir ilkedir” ifadelerini kullandı.

KARARDA BASKILARIN ETKİSİ

Kararın alınmasında şirket çalışanlarının ve yatırımcıların baskılarının etkili olduğu belirtildi. Microsoft’un iç soruşturması, platformun istihbarat amaçlı kitlesel gözetimde kullanıldığını doğruladı.

Haberlere göre, gözetleme projesi 2021’de Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın İsrail’deki askeri yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından başlatılmış, hatta bu amaçla ülkeye özel bir bulut alanı tahsis edilmişti. Projede hedef, “saatte bir milyon görüşme kaydı” olarak tanımlanmıştı.

VERİLER AMAZON’A MI TAŞINIYOR?

İddialara göre, verilerin bir kısmı Microsoft’un Hollanda’daki merkezlerinden başka platformlara taşındı. İsrail’in, devasa veri yığınını Amazon Web Services (AWS)’e aktarmayı planladığı ileri sürülüyor.

Microsoft’un kararı, teknoloji devlerinin etik sorumluluklarını ve bulut hizmet sağlayıcılarının kimin için, ne amaçla hizmet verdiğini denetleme zorunluluğunu bir kez daha gündeme getirdi.