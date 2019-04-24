ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nda direktör olarak çalışırken yalan söylemeyi, kandırmayı ve çalmayı öğrettiklerini söyledi. Teksas Üniversitesi’nde konuşan Pompeo, o dönemde yaptıklarının Amerikan deneyiminin şerefini anımsattığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan oldukça dikkat çeken bir itiraf geldi.



Teksas Üniversitesi’nde bir konferansa katılan ve öğrencilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nda direktör olarak çalıştığı dönemde yaptıklarını anlattı.



CIA deneyimlerini paylaşan ABD Dışişleri Bakanı, yalan söylemeyi ve çalmayı öğrettiklerini söyledi.

"Sorunlara nasıl yaklaştığınız konusunda. Westpoint Harp Akademisi’nde öğrenciydim. Oranın sloganı neydi? Yalan söylemeyeceksiniz, kandırmayacaksınız ve çalmayacaksınız, yapanlara da göz yummayacaksınız."



Okulda verilen eğitim ile CIA’de öğretilenlerin farkına dikkat çeken Pompeo, bu durumun bir Amerikan geleneği olduğu bilgisini de paylaştı.



Dışişleri Bakanı olmadan önce CIA direktörü olarak çalışan Pompeo, 1986-1991 yılları arasında ABD Ordusu’nda Süvari Subayı olarak görev yapmıştı.





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