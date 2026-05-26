Milyarder patronunun yemeğine zehir katarak öldürmüştü: Eski yönetici hakkında idam kararı

2020 yılında Çin'de meydana gelen ve Şanghay merkezli oyun şirketi Yoozoo Games'in kurucusu Lin Qi'nin ölümüyle sonuçlanan cinayet dosyasında yargı süreci tamamlanarak ceza infaz edildi. Lin'i zehirleyerek ölümüne neden olan ve 2024 yılında idam cezasına çarptırılan Xu Yao hakkındaki karar uygulandı.

MİLYARDER PATRONUNU YEMEĞİNE ZEHİR KATARAK ÖLDÜRDÜ

Cinayete giden süreç, 2018 yılında Lin Qi'nin, bilim kurgu serisiyle ilgili projeleri yönetmek üzere kurulan Three-Body Universe adlı yan kuruluşun başına Xu Yao'yu getirmesiyle başladı. Ancak Lin'in 2020 yılında işletme faaliyetlerinin başına diğer yöneticileri getirmeye karar vermesiyle ikilinin arası bozuldu. Yaşanan bu anlaşmazlığın ardından Xu Yao, zehirli maddeleri hap haline getirdi ve yemeğine katarak Lin'i zehirledi.

Zehirlenmesinin ardından kendini iyi hissetmeyen 39 yaşındaki Lin, hastaneye başvurdu ancak yapılan müdahalelere rağmen 25 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Lin'in hastaneye kaldırılmasından günler sonra Xu gözaltına alındı. Ölümüyle Çin ve dünya oyun endüstrisini sarsan Lin'in, o dönemde yaklaşık 1.3 milyar dolar net servete sahip olduğu tahmin ediliyordu.

ŞİRKETTEN İDAM KARARI SONRASI İLK AÇIKLAMA

İnfazın gerçekleşmesinin ardından en çok "Game of Thrones: Winter Is Coming" strateji oyunuyla tanınan Yoozoo şirketinden resmi bir yazılı açıklama yapıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adalet nihayet yerini buldu. Lin'in vefatından dolayı derin üzüntü duyuyoruz ve ailesine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Onunla birlikte mücadele eden meslektaşları olarak şirketin tüm üyeleri, yargı sürecinin tarafsızlığından dolayı minnettardır"

Lin'in kurucusu olduğu Yoozoo Games şirketi, dünya çapında ses getiren ve Netflix'in "3 Body Problem" adlı diziye dönüştürdüğü Çin bilim kurgu üçlemesinin film uyarlama haklarını elinde bulunduruyor. Bilim kurgu üçlemesi olan "3 Body Problem", Çinli yazar Liu Cixin'in "Dünyanın Geçmişini Hatırlamak" adlı eserine dayanıyor. İlk olarak Çince yayınlanan kitaplar, süreç içerisinde yaklaşık 30 dile çevrilmiş ve birçok uyarlamaya ilham kaynağı olmuştu. Hakları şirkette bulunan eserin 2024 yılında Netflix'te yayınlanan uyarlaması ise kısa sürede yayın platformunun en çok izlenen yapımlarından biri haline gelmişti.