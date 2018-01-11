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Milyon dolarlık yatlar Chicago'da görücüye çıktı

- 600'den fazla tekne ve 100'ün üzerinde karavanın sergilendiği "Progressive Chicago Tekne ve Karavan Fuarı" başladı

Milyon dolarlık yatlar Chicago'da görücüye çıktı

Dünyanın en önemli denizcilik etkinliklerinden "Progressive Chicago Tekne ve Karavan Fuarı" açıldı.
Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'te yaklaşık 75 bin metrekarelik alana kurulan fuarda 600'den fazla tekne ve 100'ü aşkın karavan sergileniyor.
Geniş gövdeleri ve iç donanımlarıyla adeta yazlık ev rahatlığı sunan milyon dolarlık yatları yakından inceleme imkanı bulan ziyaretçiler, lüks karavanlara da ilgi gösterdi. Fuarda ilgi gören diğer ürünler ise balıkçı tekneleri, kanolar ve jet skiler oldu.
Tekne simülatörleri ve ücretsiz çocuk aktivitelerinin de meraklılarına sunulduğu fuar kapsamında 200'den fazla tekne ve yelkencilik semineri verilecek.
Fuar 14 Ocak'a kadar gezilebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tekne fuarı #Progressive Chicago Tekne ve Karavan Fuar #Chicago #Bot Fuarı
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