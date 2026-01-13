Milyonlarca İranlı kadın meydanlara akın etti: Bir karış vatan toprağını vermeyiz

Milyonlarca İranlı, ülkenin dört bir yanında meydanlara akın etti. İran halkı, yönetime ve ülkesine bağlılığını haykırırken, ABD ve İsrail’e karşı güçlü mesajlar verdi. Gösterilerde özellikle gençler ve kadınlar ön saflarda yer aldı.

Meydanlara çıkan kalabalıklar, emperyalizme karşı birlik mesajı verdi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik planlarına tepki gösterilen mitinglerde, “Can veririz de bir karış vatan toprağını vermeyiz” sloganları yükseldi. İranlılar, ülkelerine yönelik tehditlere karşı tek vücut olduklarını ortaya koydu.

Gösterilere her yaştan ve her kesimden kadınların katılması dikkat çekti. Kadınlar, farklı kıyafet ve tarzlarıyla meydanlarda yer alarak, her koşulda devletlerinin arkasında olduklarını vurguladı. Mitinge çocuklarıyla katılan bir kadın şu ifadeleri kullandı:

HİÇBİR YABANCININ TOPRAKLARIMIZI İŞGAL ETME HAKKI YOKTUR

“Bu mitinge çocuklarımla birlikte katıldım çünkü tüm dünyaya bu ülkenin başında birinin olduğunu ve her zaman onu desteklediğimizi anlatmak istedim. Hiçbir yabancının herhangi bir yolla topraklarımızı işgal etme hakkı yoktur. Her zaman buradayız ve ülkemizi savunuyoruz.”

Meydanlarda kimi kadınlar polis ve askerlere çiçek uzattı, kimi ellerinde kutsal değerleriyle ve liderlerinin fotoğraflarıyla yürüdü. Bazı göstericiler ise Donald Trump ve Benjamin Netanyahu’nun fotoğraflarını yakarak tepkilerini dile getirdi. İran bayraklarıyla meydanlar yeşil, kırmızı ve beyaza büründü.

“İRAN POLİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gösterilerde konuşan bir başka kadın, güvenlik güçlerine destek vererek şunları söyledi:

“İran polisine, bu şer odaklarına karşı halkı korudukları için teşekkür ediyorum. Kendi halkını öldürmek için yabancılardan para alan bu alçaklar bilmeli ki, İran halkı onların nereden desteklendiğini iyi biliyor ve asla onlarla yan yana olmayacak.”

Meydanlardan ABD ve İsrail’e yönelik sert sloganlar yükselirken, bir başka kadın ise şu sözlerle kararlılığı dile getirdi:

“Bayrağımızı asla ABD ve İsrail gibi suçluların bayraklarının yanında görmek istemiyoruz. İsrail asla gençlerimiz arasına nifak sokamaz. İran'da var olan sorunlara rağmen bu durumdan faydalanamaz. Liderimizin arkasındayız, ülkemizin arkasındayız, canımız pahasına da olsa.”

Gösterilerde sık sık Batı’nın İranlı kadınlar üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarına da tepki gösterildi. Kadınlar, geleneklerinden aldıkları güçle bağımsızlıklarını savunduklarını vurguladı.

Genci yaşlısı, kadını erkeği İran halkı; devleti ve ordusuyla kenetlenerek, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in kaos hedefli planlarına karşı net bir mesaj verdi. Meydanlardan yükselen ses ortak oldu: İran’a diz çöktüremezsiniz.