Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde yer alan Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu’na yönelik 28 Şubat tarihinde gerçekleştirilen saldırının insani maliyeti, hayatta kalanların tanıklıklarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

İran Kızılayı tarafından paylaşılan görüntülerde, hastanede tedavi gören küçük bir kız çocuğunun saldırı anına dair ifadeleri yer aldı.

"HERKES YARDIM DİYE BAĞIRIYORDU"

Saldırı sırasında okulun tamamen yıkıldığını belirten öğrenci, yaşadığı şoku şu sözlerle aktardı:

"Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu. Birisi bana korkma teneffüs zili çalıyor dedi. O an deprem oldu. İkinci bomba düştü. Okul harap oldu. Üzerime taşlar döküldü."

SAVAŞ SUÇUNUN AĞIR BİLANÇOSU

Saldırı sonrası okul bahçesinde gördüğü manzarayı "Altı ceset gördüm; ne elleri ne başları ne de ayakları vardı" diyerek anlatan küçük çocuk, katliamın vahşetini dile getirdi. 185 kişinin yaşamını yitirdiği olayda hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu ilkokul çağındaki çocuklar oluşturuyor.

WASHINGTON’IN İNKÂRI VE ASKERİ BULGULAR

İran yönetiminin "affedilmez bir savaş suçu" olarak tanımladığı saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, sorumluluğu Tahran’a yüklemeye çalışan açıklamalarda bulunmuştu. Ancak ABD medyasında yer alan ve ordu içindeki askeri soruşturmanın ön bulgularına dayandırılan haberler, saldırının doğrudan ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Siyonist rejimin desteğiyle yürütülen bu operasyonlar, bölgedeki sivil altyapıyı ve çocukları hedef almaya devam ediyor.

Ayrıyeten uzmanlar, Siyonist İsrail'in bu katliamı hakkında işin arka planında sapkın teolojik bir ritüel olabileciği ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.