Mısır'da anayasa değişikliği için referandum düzenleniyor. Kuzey Makedonya cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına giderken, Ukrayna ilk turda sonuçlanmadığı için ikinci turda yeni devlet başkanını seçiyor.

Çalkantılı günler yaşayan Mısır, anayasa değişikliği referandumu yapıyor.



Katılımın yüksek olması için üç gün sürecek oylama 22 Nisan tarihinde sona bulacak.



Anayasa değişikliğinin temel amacı Cumhurbaşkanı'nın görev süresini 4 yıldan 6 yıla uzatmak.



Eğer referandumdan "evet" çıkarsa Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin görev sürei 2030'a kadar uzayabilecek.



Yunanistan ile varılan anlaşma sonucu ismini Kuzey Makedonya olarak değiştiren Makedonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenleniyor.



1 milyon 808 bin kayıtlı seçmen için 80 belediye ve başkent Üsküp dahil 3 bin 480 merkezde oy kullanırken, yurt dışında ise 32 noktada sandıklar kuruldu.



Adaylardan herhangi biri ilk turda kayıtlı seçmenin yüzde 50'sinden fazla oy alamazsa en çok oy alan iki aday 5 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda mücadele edecek.



Ukrayna halkı da yeniden sandık başına gitti.



İlk turda en yüksek oyu alan mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy ikinci turda yarışıyor. devlet başkanlığı koltuğu için yarışıyor.



İkinci tur seçimde 30 milyon kişinin sandık başına gitmesi bekleniyor.

