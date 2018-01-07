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Mısır'da 13 metrelik balina sahile vurdu

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde 13 metre uzunluğundaki ölü bir balinanın sahile vurduğu bildirildi.

Mısır'da 13 metrelik balina sahile vurdu

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde 13 metre uzunluğundaki ölü bir balinanın sahile vurduğu bildirildi.

Hükümete bağlı Ulusal Oşinografi ve Balıkçılık Enstitüsü'nden açıklanan rapora göre, ana vatanı Atlas Okyanusu olduğu belirtilen 13 metre uzunluğunda 3 buçuk ton ağırlığındaki balina, İskenderiye sahilinde ölü olarak bulundu.

Sırt yüzgeçliler familyasından olduğu belirtilen balinanın iki gün önce öldüğü kaydedildi.

Atlas Okyanusu'ndan sonra Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e ulaştığı öngörülen balinanın, şiddetli rüzgarlar nedeniyle Mısır sahiline vurduğu aktarıldı.

Balinanın, deniz kuvvetleri tarafından müzede sergilenmek üzere gerekli işlemlerin yapılması için enstitüye ait araştırma istasyonuna nakledildiği aktarıldı.
Raporda, balinanın ölüm sebebine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Mavi balinadan sonra en büyük balina türü olduğu belirtilen sırt yüzgeçlilerin, soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #mısır #İskenderiye #balina
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