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Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Mısır’da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu. Mezarın Tanrı Amon’un eşi Mut’un tapınağında mumyalama işleminden sorumlu din adamı Thaw Rakht If’e ait olduğu açıklandı.

Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Esrarengiz tarihiyle ünlü Mısır’da firavun mezarı bulundu.

Mısır’ın El Uksur kentindeki mezarın 4 bin yıl önceye ait olduğu açıklandı.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, mezarın Tanrı Amon'un eşi Mut'un tapınağında mumyalama işleminden sorumlu din adamı Thaw Rakht If'e ait olduğunu açıkladı.

Mezarın duvarlarında aileden bazı isimlerin yazılı olduğu, içinde de 2 tabut ile 2 ahşap heykelin yer aldığı belirtildi.

Arkeolojik keşifte Amon Tapınağı Vekili olarak bilinen "Huri" adlı kişiye ait bir mumyanın da bulunduğu ifade edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #firavun #el uksur #mısır
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