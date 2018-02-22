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Mısır'da bina çöktü

Mısır'ın başkenti Kahire'de bina çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'da bina çöktü

Kahire'de bina çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'nin Menşe Nasır bölgesinde birkaç katlı binanın çökmesi sonucu 1 çocuğun yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında kalanlar için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Mısır resmi ajansı MENA'da bir emniyet yetkilisine dayandırılan haberde ise ölü sayısının 10 olduğu iddia edildi. 

 


Kaynak: AA
Etiketler; #mısır
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