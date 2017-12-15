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Mısır'da eğitim uçağı düştü: 3 ölü

Mısır'da düşen eğitim uçağındaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'da eğitim uçağı düştü: 3 ölü

Mısır’ın Feyyum kentinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sivil havacılık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kahire’nin batısında yer alan October (Ekim) kentindeki havaalanından kalkan eğitim uçağı, Feyyum kentinde yer alan kırsal bölgeye düştü.

Uçakta bulunan 3 kişinin olayda hayatını kaybettiği belirtildi.

Uçağın, motorunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #mısır
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