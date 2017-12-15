Mısır'da düşen eğitim uçağındaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Mısır’ın Feyyum kentinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Sivil havacılık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kahire’nin batısında yer alan October (Ekim) kentindeki havaalanından kalkan eğitim uçağı, Feyyum kentinde yer alan kırsal bölgeye düştü.



Uçakta bulunan 3 kişinin olayda hayatını kaybettiği belirtildi.



Uçağın, motorunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor.