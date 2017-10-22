Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde bulunan Ebu Simbel Tapınağı'ndaki Firavun II. Ramses heykeline güneş vurdu.

Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde bulunan Ebu Simbel Tapınağı'ndaki Firavun II. Ramses heykeline güneş vurdu. Yılda sadece iki defa gerçekleşen bu astronomi olayını bazı üst düzey yetkililerin yanı sıra binlerce yerli ve yabancı turist izledi.



Mısır resmi haber ajansı MENA'ya konuşan Ebu Simbel Tarihi Eserler Genel Müdürü Husam Abbud, bu sabah gerçekleşen bu muhteşem doğa olayına Kültür Bakanı Hilmi en-Nemnem,Tarihi Eserler Bakanı Halid Ahmed el-Anani ve Asvan Valisi Mecdi Hicazi'nin yanı sıra bin 500'ü yabancı 3 bin 500 turistin tanıklık ettiğini dile getirdi.







22 Ekim tarım mevsiminin başlangıcını işaret ediyor

Bu arada Asvan Valiliği, önceki gün ülkenin batısındaki "Vahat" bölgesinde yaşanan saldırı nedeniyle yarın yapılacak kutlamaları iptal etti.







Asvan kentinde dağın içi oyularak 20 yılda yapımı tamamlanan Ebu Simbel Tapınağı'nın kapısında 4 dev Ramses heykeli bulunuyor. Astronomi harikası olarak kabul edilen söz konusu olay sadece, II. Ramses'in "doğum günü" kabul edilen 22 Ekim ile "taç giyme günü" olduğu belirtilen 22 Şubat'ta gerçekleşiyor ve yaklaşık 20 dakika sürüyor.



Antik Mısır'da, II. Ramses heykelinin yüzüne 22 Ekim'de güneş ışınlarının vurması tarım mevsiminin, 22 Şubat'ta ise hasat mevsiminin başlangıcına işaret ediyordu.