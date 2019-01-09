Suriye ile Arap dünyası arasındaki normalleşme süreci adım adım gelişiyor. Mısır, Şam yönetimine Arap Birliği'ne dönüş için hazırlık çağrısı yaptı.

Arap ülkeleri Şam’la diplomatik ilişkileri yeniden tesis ediyor. Suriye hükümetine, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'den Arap birliğine dönüş çağrısı yapıldı.



Şam'dan ülkenin güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunması için gereken adımların atılması atması istendi.



Kahire’de konuşan Şukri, Mart ayını işaret etti. Suriye’nin Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesinin, konsey kararına bağlı olduğu belirtildi.



Benzer bir açıklama geçen hafta Tunus'tan gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Lezher el Karavi eş Şabi, Suriye’nin yeniden birliğe dahil olmasından sevinç duyacaklarını vurgulamıştı.



30. Arap Birliği Zirvesi, Mart ayında Tunus'ta yapılacak. Suriye’nin Arap Birliği üyeliği Kasım 2011’de dondurulmuş, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri Mart 2012’de Şam’dan büyükelçilerini geri çekmişti.



ulusal.com.tr

