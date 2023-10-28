Mısır Kızılay'ı Gazze'ye Yarım Çağrısında Bulundu

Gazze Şeridi'nde insani durumun tehlikeli boyutta olduğunu vurgulayan Nazır, Gazze'ye büyük miktarda yardımların girişinin sağlanması için insani yolların sadece birkaç saat değil birkaç gün süreyle açılması çağrısında bulundu.

Mısır Kızılay'ına bağlı gıda, ilaç ve insani yardım taşıyan 84 tırın Gazze'ye ulaştığını belirten Nazır, diğer ülkelerden gelen ve Gazze'ye ulaşan yardımlar hakkında bilgi vermedi.

Mısır Kızılay'ı, Türkiye dahil çeşitli ülkelerden Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmasını organize ediyor. İsrail'in, Mısır'dan Gazze'ye yardım malzemeleri girişinde sıkıntılar çıkardığı ifade ediliyor.