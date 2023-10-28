Mısır Kızılay'ı Gazze'ye Yarım Çağrısında Bulundu

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır Kızılay Müdürü Rami en-Nazır, başkent Kahire'de basın toplantısında konuştu. Mısır Kızılayı, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne saatlerce değil günlerce yardım ulaştırılması gerektiğini bildirdi.

Mısır Kızılay'ı Gazze'ye Yarım Çağrısında Bulundu
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Gazze Şeridi'nde insani durumun tehlikeli boyutta olduğunu vurgulayan Nazır, Gazze'ye büyük miktarda yardımların girişinin sağlanması için insani yolların sadece birkaç saat değil birkaç gün süreyle açılması çağrısında bulundu.

Mısır Kızılay'ına bağlı gıda, ilaç ve insani yardım taşıyan 84 tırın Gazze'ye ulaştığını belirten Nazır, diğer ülkelerden gelen ve Gazze'ye ulaşan yardımlar hakkında bilgi vermedi.

Mısır Kızılay'ı, Türkiye dahil çeşitli ülkelerden Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmasını organize ediyor. İsrail'in, Mısır'dan Gazze'ye yardım malzemeleri girişinde sıkıntılar çıkardığı ifade ediliyor.

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