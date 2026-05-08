Mısır televizyonunda Türkiye’ye övgü yağdı! YILDIRIMHAN dünya gündeminde

Mısır merkezli yayın kuruluşu Alqanat 9 ekranlarında seyirci karşısına çıkan sunucu Alaa El Salih, Milli Savunma Bakanlığı AR-GE biriminin geliştirdiği yeni savunma sistemini masaya yatırdı. Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük ve en uzun menzilli füze olan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN, televizyon programının ana gündem maddesini oluşturdu.

Sunucu El Salih, televizyon başındakilere doğrudan seslenerek, "YILDIRIMHAN’ın; İslam’ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah’tan diliyoruz" sözleriyle konuya giriş yaptı.

''MAZLUMLARIN ONUR KAYNAĞI OLSUN''

Türkiye'nin envanterine katılan yeni nesil füze teknolojisinin sadece askeri bir gelişme olmadığını vurgulayan Mısırlı gazeteci, ülkenin yeni jeopolitik konumunu izleyicilerine sundu. El Salih, "Saygıdeğer izleyiciler, YILDIRIMHAN sizleri selamlıyor. YILDIRIMHAN’ın; İslam’ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah’tan diliyor ve sizlere şunu soruyoruz, Türkiye (bugünden önce küresel güç dengelerinde nasıl bir konumdaydı ve) YILDIRIMHAN füzesinin duyurulmasının ardından nasıl bir konuma geldi?" ifadelerini kullandı.

YILDIRIMHAN füzesinin teknik kapasitesine ve hız limitlerine değinen El Salih, sistemin 6 bin kilometrelik menzilinin sahada yaratacağı sonuçları aktardı. Sunucu, Türkiye'nin dünya siyasetindeki rolünün baştan yazıldığını belirterek değerlendirmesine şöyle devam etti:"Türkiye’nin 6 bin kilometre menzile sahip ve 25 Mach hızı aşan hıza sahip kıtalararası bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor? Bu sadece teknolojik bir gelişme mi? Ya da güç dengelerini yeniden şekillendiren jeostratejik bir dönüşüm mü? Türkiye bugün yapılan bu açıklamanın ardından bölgede, hatta dünyada rolünü nasıl yeniden tanımlayacak?"

''TÜRKİYE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNİN ÖN SIRALARINA YÜKSELDİ''

Programın son bölümünde bölgesel stratejik ortaklıklara ve diplomasi trafiğine odaklanıldı. Savunma teknolojilerindeki bu sıçramanın dost ülkelerle olan bağlara doğrudan etki edeceğini ifade eden El Salih, Suudi Arabistan ile yürütülen koordinasyonu örnek göstererek "Daha önce dengeyi korumaya çalışan Türkiye, şimdi savunma teknolojilerinin ön sıralarına yükselmiş durumda. Bu çerçevede dost ülkelerle ilişkiler, özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler bu dönüşüm ışığında nasıl gelişti? İki ülke arasındaki koordinasyon bugün daha derin hale gelip bölgesel istikrar için yeni bir eksen oluşturarak çağımızın ittifaklarını yeniden şekillendiriyor" dedi.

El Salih’in canlı yayında yaptığı bu değerlendirmeler, kısa süre içinde sosyal medyada yayılarak yoğun ilgi gördü.