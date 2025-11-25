MİT Başkanı Kalın Kahire’de: Ateşkes için ikinci aşama masada

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Mısır İstihbarat Başkanı ile Kahire’de bir araya geldi. Görüşmede Gazze’de artan ihlaller, ateşkes sürecinin ikinci aşaması ve koordinasyon mekanizmasının güçlendirilmesi ele alındı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ile Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat’la Kahire’de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile 25.11.2025 tarihinde arabulucu ve garantörler olarak Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelmiştir.

Yapılan görüşmede, Gazze Şeridi’nde İsrail’in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile iş birliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edilmiştir.

Görüşmede ayrıca ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeye devam edilmesi noktasında mutabık kalınmıştır.

Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altı çizilmiştir.”

