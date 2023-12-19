MİT'ten DEAŞ Operasyonu

MİT'ten nokta operasyon. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

MİT'ten DEAŞ Operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatının terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor.

Yapılan teknik takip istihbarat çalışmalarında DEAŞ sözde yöneticisinin Mersin'de tespit edildi.

DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi, MİT mensuplarının Mersin'de düzenlediği operasyonda yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda örgüte ait döviz ve Türk lirasının yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bununla birlikte DEAŞ unsurları tarafından para transferlerinde kullanılan mobil uygulamalar da tespit edilerek örgüt mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Sözde DEAŞ yöneticisi örgüte katılım süreci, Suriye ve Türkiye’de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, irtibatlı olduğu DEAŞ mensuplarına yönelik yürüttüğü para transferleri hakkında detay bilgiler verdi.

Yakalanan terör örgütü yöneticisi Huzeyfe El Muri, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumluluğunu yapıyordu.

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