Moda dünyası yasta: Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti

İtalyan haber ajansı AGI, Giorgio Armani’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Armani Grubu tarafından yapılan açıklamada, tasarımcının ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiği bildirildi.

Şirket, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün, derin bir duygu ile, bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğu hissediyoruz, ancak tam da onun ruhu ile, her zaman Armani ile birlikte çalışan çalışanlar ve aile üyeleri olarak, onun kurduğu şeyi korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgi ile onun anısına devam ettirmeye kararlıyız.”

MODERN İTALYAN STİLİNİN SİMGESİYDİ

1934 doğumlu Armani, moda dünyasında modern İtalyan stilinin ve zamansız zarafetin simgesi olarak kabul ediliyordu. Yalnızca tasarım yeteneğiyle değil, aynı zamanda iş dünyasındaki vizyoner yaklaşımıyla da öne çıktı.

Kurucusu olduğu Armani Grubu, hazır giyimden haute couture koleksiyonlarına, parfümden aksesuara kadar geniş bir yelpazede üretim yaparak yıllık yaklaşık 2,3 milyar euro ciroya ulaştı.

Armani’nin ölümü, İtalya başta olmak üzere dünya genelinde moda sektöründe büyük yankı uyandırdı. Tasarımlarıyla yalnızca podyumları değil, Hollywood kırmızı halısını da şekillendiren Armani, onlarca yıl boyunca stilin ve lüksün öncüsü oldu.