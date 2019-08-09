Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir Bölgesi'nde özerkliğin kalması gerektiğini savundu. Modi, yeni bir dönemin başladığını iddia etti. Bölge hakkında Birleşmiş Milletler'den de açıklama yapıldı.

Cammu Keşmir Bölgesi'nin özerkliğini kaldıran ve bölgeyi ikiye bölen Hindistan'dan konuyla ilgili açıklama geldi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi ortak canlı yayında eylemlerini savundu. Modi, Cammu Keşmir hakkındaki değişikliği "tarihi" olarak niteledi.Narendra Modi, bölge halkı için yeni bir dönemin başladığını söyledi.Başbakan Modi, eyaletle ilgili kararların bölge halkına olumlu değişiklikler getireceğini iddia etti. Yapılan değişikliğin bölge için yasalarının korunması, sanayileşme, turizmde artış ve daha fazla istihdam anlamına geldiğini kaydetti.Modi konuşmasında son otuz senede 42 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Antonio Guterres, Cammu Keşmir konusunda uyarılarda bulundu. Genel Sekreter, "Tarafların, bölgenin statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar atmaktan kaçınmaları gerekir" dedi.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bölgedeki sorunun Birleşmiş Milletler Kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.