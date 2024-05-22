Mona Lisa tablosunun gerçek hikayesini duydunuz mu? Çok şaşıracaksınız

Dünyanın en ünlü ressamlarından Da Vinci'nin resmettiği Mona Lisa tablosunun gizemi günümüzde hala sürüyor. Mona Lisa tablosunun bu kadar popüler olmasının nedenleri nedir? İşte detaylar...

# Mona Lisa # tablo # Leonardo da Vinci
Editör: Yağmur Biçen
Mona Lisa tablosunun gerçek hikayesini duydunuz mu? Çok şaşıracaksınız - Resim: 1

Dünyada hala bu tablonun gizemi konuşuluyor. Ressam, heykeltıraş, astrolog, mimar, mühendis, matematikçi ve bunlar gibi daha birçok unvanı bulunan Leonardo da Vinci, tarihi bilgilere göre başyapıtı Mona Lisa’yı yapmaya 1503 yılında başlamış.

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Mona Lisa tablosunun gerçek hikayesini duydunuz mu? Çok şaşıracaksınız - Resim: 2

 Mona Lisa’nın, gerçekte bir tüccarın karısı olan Lisa Gherardini olduğu düşünülse de Leonardo, portreyi ölene kadar kendine saklamış. 

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Mona Lisa tablosunun gerçek hikayesini duydunuz mu? Çok şaşıracaksınız - Resim: 3

Daha sonrasında Fransız Kralı I. François, tabloyu ilgililerden satın almış.

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Mona Lisa tablosunun gerçek hikayesini duydunuz mu? Çok şaşıracaksınız - Resim: 4

Mona Lisa’nın kim olduğu ile alakalı bir teori daha var. Kimi sanat tarihçileri onun, da Vinci tarafından çizilmiş bir Salai portresi olduğu konusunda hemfikir. 

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