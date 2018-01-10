Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile 2 yıl sonra ilk kez yapılan resmi görüşmeleri 'İyi bir adım' olarak niteledi. Moon "Bu sadece başlangıç" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Pyonyang ve Seul'un 2 yıl sonra ilk kez resmi görüşme yapmasını değerlendirdi. Panmunjom'daki Askerden Arındırılmış Bölge'de yapılan 'Yeni Yıl' basın toplantısında konuşan Moon, "Bu sadece başlangıç" dedi.Güney Koreli lideri "Bundan sonra atmamız gereken adım Pyongyang'ı nükleer silahlarını yok etmesi için yapılacak görüşmelere katılmaya getirmek." ifadelerini kullandı.Moon, nükleer gerginliğin yükseldiği Kore Yarımadası'nda tanisyonu düşüren adımları hoşnutlukla karşılarken Pyongyang Lideri Kim Jong-un ile birlikte bir zirve yapabileceğini de belirtti.Yaptırımların amacının Pyongyang'ı görüşme masasına getirme amacı taşıdığını işaret eden Moon "Daha güçlü yaptırımlar ve baskılar tansiyonu daha da yükseltebilir ve kaza eseri silahlı çatışmalara neden olabilir." yorumunu yaptı.