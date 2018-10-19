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Moon: Onaylarına ihtiyacımız yok

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Seul yönetimi, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları kaldırmak için Amerika'nın onayına ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.

Moon: Onaylarına ihtiyacımız yok

Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik yaptrımları kaldırma kararı alınca ABD'den uyarı niteliğinde bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump 'ise,  "Bizim onayımız olmadan yapmayacaklar. Onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar."  dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Moon Chung-in, Trump'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Moon, "Onay ifadesi yanlış, bunun yerine istişare ve uzlaşma kelimeleri doğru olur." dedi.

Moon, Seul'un, Kuzey Kore'ye yaptırımları kaldırmak için ABD'nin onayına ihtiyaç duymadığını vurguladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Kuzey'e yönelik yaptırımların büyük ölçüde kaldırılmasını değerlendirdiklerini duyurmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #güney kor #moon #açıklama #abd
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