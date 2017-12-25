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Moskova'da trafik kazası: Ölü sayısı 5'e yükseldi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otobüs metronun en kalabalık noktalarından biri olan 'Slavyanskiy bulvar' istasyonuna girdi. Kazada 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Moskova'da trafik kazası: Ölü sayısı 5'e yükseldi

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs, 'Slavyanskiy bulvar' metro istasyonundaki yaya geçidine girdi. 

Olayda 5 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı belirtildi



İLK AÇIKLAMA

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rus basınına konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak "Otobüs ‘Slavyanski Bulvar’ metro istasyonunun yakınlarındaki Gerasima Kurina caddesindeki altgeçide girdi. Olay sonucunda 5 kişi öldü" dedi.

Öte yandan söz konusu kaynak, kazanın bir başka aracın otobüsün önünü kesmesi veya otobüsün frenlerinin patlamasından dolayı gerçekleşmiş olması ihtimalleri üzerinde durulduğunu aktardı. Ancak bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın metronun en kalabalık noktalarından birinde gerçekleştiği ve bölgede çok sayıda insan olduğu da belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kaza #moskova #rusya
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