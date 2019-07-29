Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" yapıldı. Sporcular kıyasıya yarışırken, turistlerse etkinliğin ve tarihi dokunun tadını çıkardı.

Bosna Hersek'in güneyinde bulunan Mostar şehrinde, "453'üncü Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" yapıldı.



Mostar Köprüsü'nde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında, 29 sporcu kendini 28 metre yükseklikten Neretva Nehri'nin zümrüt yeşili sularına bıraktı.



Mostar'da asırlardır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde 15, "dik atlayış" kategorisinde ise 14 sporcu yarıştı.



Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları'na, turistlerin ilgisi büyüktü. Yarışmayı binlerce seyirci izledi.



Seyirciler yarışçıların 28 metreden suya atlamalarını nefeslerini tutarak izledi.



Mostar Köprüsü, Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edildi. 9 Kasım 1993'te yıkılan köprü 2004'te tekrar inşa edildi.



ulusal.com.tr