Motor arızası sonrası dehşet! 5 kişilik kargo uçağı radardan kayboldu

Pakistan basınında yer alan gelişmelere göre, bir kargo firmasının filosunda bulunan hava aracıyla olan iletişim Karaçi kentinin 155 deniz mili yakınlarında tamamen koptu. Yaşanan olayın tam olarak nasıl geliştiğine ve uçağın akıbetine dair yetkili mercilerden henüz detaylı ve resmi bir açıklama yapılmadı.

34 BİN FEET İRTİFA KAYBETTİ

Sharjah'dan yola çıkan ve Karaçi istikametinde ilerleyen 27 yıllık Boeing 737'nin uçuş verileri incelendiğinde, olayın ciddiyeti radar kayıtlarına doğrudan yansıdı. Veriler, uçağın seyir halindeyken bir anda 34 bin feet irtifa kaybettiğini gösteriyor.

Pakistan Havacılık İdaresi tarafından konuya dair yapılan bilgilendirmede, kargo uçağının radardan tamamen çıkmadan hemen önce kuleye motor arızası bildirdiği ifade edildi. Şu an için uçakta bulunan 5 mürettebatın durumu belirsizliğini korumaya devam ediyor.