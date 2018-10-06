Köln Uluslararası Motosiklet Fuarı 'Intermot 2018' ziyaretçileri ağırlıyor.
Fuara 40 ülkeden, bini aşkın şirket önemli markalarıyla katılım gösterdi. Türkiye'den de 9 Firma katıldı.
Dünyaca ünlü motosiklet firmalarının son teknoloji motosiklet, bisiklet ve yan ürünlerini tanıttığı fuarda, klasik motosikletler büyük ilgi gördü.
Fuarda çeşitli show ve yarışlar da yapıldı. Daha güvenli sürüş için, yeniliklerin tanıtıldığı reyonlarda, Motorsiklet, Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet sürücülerinin kullanabileceği parkurlarda yeni modelleri kullanarak tanıma fırsatı verildi.
Bu yıl fuarda özellikle elektrikli bisiklet ve motosiklet çeşitlerindeki artış göze çarptı. Özellikle elektrikli modeller daha çok ziyaret edildi.
HABER-KAMERA:
Mehmet ÖZAYDIN
ulusal.com.tr
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