Mozambik'in kuzeyinde bir hastaneye saldıran silahlı grup, iki kişiyi öldürerek hastaneyi yağmaladı.

Mozambik'in kuzeyinde bir hastaneye saldıran silahlı grup, iki kişiyi öldürerek hastaneyi yağmaladı.



Mozambik Polis Sözcüsü Inacio Dina, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin Cabo Delgado vilayetinin Nangade bölgesinde, dün gece bir hastaneyi basan silahlı saldırganların biri hastane çalışanı iki kişiyi öldürdüğünü belirtti.

Dina, saldırganların hastaneden ilaç ve yiyeceklerin yanı sıra bir de aracı çaldığını ifade ederek, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğunu ve kasabada durumun sakinleştiğini vurguladı.

Cabo Delgado vilayetinde ekim ayında başlayan terör saldırıları sebebiyle şimdiye kadar 300 kişinin gözaltına alındığı biliniyor.



4 gün içerisinde ikinci saldırı

Vilayette son 4 gün içerisinde ikinci kez terör saldırısı gerçekleştirildi. Olumbi bölgesinde hafta sonu yönetim binasını basan saldırganlar, 5 kişiyi öldürmüş, onlarca ev ve iş yerini ise ateşe vermişti.

Mozambik’te son 4 aydır binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör saldırısı düzenlendi. Ekim'de başlayan saldırılardan sonra Devlet Başkanı Filipe Nyusi, istihbarat servisi başkanı ve genelkurmay başkanını görevden aldı.

Saldırılardan Eş-Şebab olarak adlandırılan bir terör örgütü sorumlu tutulurken, grubun Somali'de aynı ismi taşıyan örgütle bağlantısının olup olmadığı ise henüz doğrulanmadı.

Halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu Cabo Delgado vilayeti aynı zamanda zengin doğalgaz kaynaklarına sahip.